Maître Gims dévoile une nouvelle vidéo !

Découvrez le nouvel extrait de Maître Gims : "Le pire" tiré de son prochain album "Ceinture noire"...

Si la semaine dernière Maître Gims dévoilait le visuel de son morceau "Caméléon", cette fois-ci c’est avec un nouvel extrait inédit de son futur projet, "Ceinture noire", que l’artiste a fait parler de lui ce week-end. Il s’agit donc d’une vidéo tournée en studio dans laquelle il chante, accompagné d’un guitariste.

Intitulé "Le Pire", il s’agit d’une reprise d’un tube arménien de Super Sako et Hayko et intitulé "Mi Gna". L’artiste est donc attendu avec impatience, comme on le sait, en France, mais aussi en Arménie !

Décidément, il y a beaucoup d’actus dans le quotidien de Maître Gims actuellement. Pour rappel, celui-ci a annoncé que le retour de La Sexion D'assaut se fera juste après la sortie de son prochain album.

Même s’il y a beaucoup d’annonces et de nouveaux éléments, nous ne connaissons pas encore les dates de sorties officielles de ces deux projets. Tout devrait s’enchaîner début 2018, mais il faudra quand même attendre encore un peu pour découvrir les dates exactes…