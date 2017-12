Moha La Squale ne se voit ''Pas comme eux'' !

Découvrez le nouvel épisode de Moha La Squale issu de sa série de freestyles...

Comme chaque dimanche, Moha La Squale a révélé un nouvel épisode de sa série de freestyles. Si la semaine dernière, il publiait "Ma Fable", hier c’est avec "Pas comme eux" que l’on a retrouvé le jeune MC.

Changement de décor. Pour ce nouvel épisode, le rappeur se trouve à peu près au milieu de nulle part avec sa belle voiture de sport. Dans une ambiance presque mystique, Moha La Squale tient à nous rappeler qu’il n’est pas comme les autres rappeurs.

Réalisé comme d’habitude par 404 Workshop, ce freestyle semble annoncer que l’artiste passe à la vitesse supérieure. En effet, la vidéo est de plus en plus soignée et l’univers du rappeur de plus en travaillé ; et cela ne semble pas échapper à ses auditeurs, toujours aussi fidèles.

Ainsi, cet épisode comptabilise déjà 382 863 vues depuis hier. Un beau score très représentatif du début de l’ascension de Moha La Squale qui progresse de plus en plus, surtout depuis qu’il est signé chez Elektra France, une branche de Warner Music.

Si sa popularité ne cesse d'augmenter, il semblerait que son niveau aussi. On attend la suite dimanche prochain !