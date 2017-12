Les T-Shirts du concert de PNL sont disponibles !

Découvrez la collection du PNL Tour...

"On tenait juste à vous dire que c'était Nda ! Voir tout ce monde quelque soit sa couleur, son âge. Voir toutes ces classes sociales mélangées et réunies nous a vraiment donné chaud au coeur! Vous avez mis le feu plus que nous ! Pour beaucoup nous sommes des artistes, mais pour nous on est surtout des charbonneurs !

Sachez qu'on oubliera jamais ces moments vécus avec vous ... vous êtes Inoubliables !"

Après avoir mis le feu à Nantes, Marseille, Toulouse, Lille, Lyon et enfin Paris avec leur tournée, PNL continue de communiquer comme il se doit. C'est donc toute une collection de vêtements et de goodies inspirée de leurs concerts qu'ils ont sorti aujourd’hui ! Ainsi, on a pu découvrir, par le biais de leur storie Instagram, que le groupe a publié tout un site sur lequel on peut retrouver les articles.

Une belle surprise qui peut donner des idées pour noël ! Si vous êtes intéressés, dépêchez-vous, ils ne seront pas disponibles longtemps…

"Vous êtes nombreux à nous avoir demandé les tee-shirts de la tournée. Ils sont maintenant disponibles sur notre boutique en ligne jusqu'au 31 décembre #Quelafamille"

Sur le site, on retrouve également d’autres articles comme des zipos ou encore des coques d’Iphone… Pour découvrir la totalité des articles, c’est simple, c’est par ici !