La photo d'Antoine Griezmann crée polémique !

De nombreuses réactions sur les réseaux sociaux...

Antoine Griezmann a publié, ce week-end, une photo qui a crée de nombreuses polémiques et réactions. Ce dernier s’est en effet déguisé en basketteur noir des années 80, s’est pris en photo et a posté tout cela sur son compte twitter.

C’est surtout le fait de s’être peint en noir qui a suscité l’indignation chez beaucoup de personnes. Cet acte est jugé raciste et malvenu, il est même appelé "Blackface".

Si l'on sait qu'Antoine Griezmann est proche de Rohff, cet évènement n'a pas échappé à Booba et à Kalash qui ont réagit de suite sur leur comptes Instagram (on vous laisse découvrir les posts ci-dessous).

Si de nombreuses réactions ont été assez virulentes et brutales, d’autres l’ont pris avec plus d’humour comme Snoop Dogg qui a su nous faire sourire suite à cette situation.

Face à ces "accusations", Antoine Griezmann a réagi lui aussi. Il a commencé par se justifier en écrivant : "Calmos les amis, je suis fan des Harlem globetrotters et de cette belle époque... c'est un hommage". Puis a continué ainsi un peu plus tard "Je reconnais que c'est maladroit" et s’est excusé. Juste après, il a effacé la photo.

En tout cas ce qui est sûr c'est que la soirée déguisée de l'attaquant a mal tournée, il s'en souviendra...