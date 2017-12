Les fans de XXX Tentacion prennent sa défense !

Découvrez les vraies raisons de l'inculpation du rappeur...

Alors que l’on vous annonçait, pas plus tard qu’il y a trois jours, la situation de XXXTentacion, celle-ci semble prendre une nouvelle tournure. Pour rappel, ce dernier avait été inculpé pour violences conjugales par son ex petite amie et par la suite, sept témoins s’étaient manifestés contre lui.

Il semblerait que de nouveaux éléments se rajoutent à l’affaire. On a pu découvrir en effet que les fans de l’artiste sont allés loin… D’après Dj Akademiks, ils auraient même un rôle important dans l’emprisonnement de l’artiste :

"Je viens d’apprendre quelque chose … les 7 nouveaux chefs d’accusation qui pèsent sur XXXTentacion ne sont pas la raison de sa détention provisoire. Apparemment, ses fans ont menacé le juge jusqu’à ce que ce dernier se retire du jugement de X. Les autorités disent que X est celui qui doit être puni pour ça car il a posté les informations du procès."

Apparemment, le fait que XXXTentacion communique sur ses déboires avec la justice ne convient pas à tout le monde. En tout cas, le rappeur risque de prendre une peine assez lourde. On attend donc la suite pour en savoir un peu plus…