XXXTentacion a officiellement été envoyé en prison !

7 témoins l'accusent...

XXXTentacion et ses déboires avec la justice, l’histoire se répète.

En effet, le rappeur américain comparaissait ce matin devant la justice américaine, pour corruption et harcèlement de témoins. Les procureurs pensent que le rappeur américain essaye de corrompre son ex petite amie qui avait porté plainte pour coups et blessures sur une femme enceinte.

Plus tôt dans la journée, TMZ rapportait que XXXTentacion avait présenté un document, dans lequel son ex petite amie aurait déclaré qu’elle ne voulait plus que l’artiste soit poursuivi.

Toutefois, la juge ne l’a pas entendu de cette oreille puisqu’elle a déclaré que X avait violé sa caution dès le moment où il a été arrêté. Ainsi, ce même X a été immédiatement envoyé en prison, et détenu sans caution.

Cela implique que XXXTentacion sera en détention jusqu’au procès, dont la date n’a pas encore été définie, et qu’il risque accessoirement des décennies de prison s’il est jugé coupable de ses actes.

Lui qui prévoyait de sortir 3 projets en 2018, ce sera Noël en prison!