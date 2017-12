''Tu voulais un peu de BX ? Vazy viens on va te montrer…''

Découvrez l'épisode hors-série de "Rentre dans le cercle" spéciale Belgique...

Pour ce nouvel épisode, Sofiane et son équipe se sont déplacés jusqu’à Bruxelles pour tourner le nouveau "Rentre dans le cercle".

Au programme, on retrouve Yanso qui a seulement trois titres à son actif, dont un featuring avec Caballero sur le morceau "Par ici la monnaie" et dont on entend de plus en plus parler. On l’a également vu poser sur la mixtape de la B.O des "Tueurs", le film de François Troukens. Un long-métrage qu’il avait découvert chez lui alors qu’il portait encore son bracelet électronique au pied. Sur cette mixtape on retrouve également la plupart des rappeurs suivants comme Senamo, membre du groupe La Smala que Fianso a découvert peu avant la série de freestyles.

On y verra aussi Le fameux duo Caballero & Jeanjass, toujours aussi authentique. On les connaît avec leurs deux projets, "Double Hélice 1" et "Double Hélice 2".

C’est ensuite au tour d’Isha de venir poser, et comme dirait Fianso pour la blague, "Ça se voit que c’est une caillera du secteur".

Swing du groupe l’Or du Commun, Kobo caché et gagoulé, et Tawsen étaient également présents.

Un beau panel représentatif du rap belge actuel, à l’image des autres invités conviés par Sofiane. Ainsi côté interviews, on y retrouve Max de "Back in Days" et manager de nombreux rappeurs de cet épisode. A ses côtés, son ami Martin, journaliste pour RTL et avec lequel il monte un nouveau média qui devrait voir le jour en janvier 2018.

Deparone du média Give me 5, très connu en Belgique et pour lequel Fianso avait fait un freestyle il y a quelques temps était là aussi.

Et le Rap Belge ne date pas d’hier comme nous le rappelle Sofiane. Ainsi on retrouve un DJ qui a gagné les compétitions DMC trois fois et qui travaille actuellement chez Radio Contact, très réputée dans le plat pays.

On vous laisse découvrir l’épisode ci-dessus…