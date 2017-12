Cardi B gâte son homme !

La chanteuse ne fait pas les choses à moitié...

Alors qu’on ne cesse d’entendre parler de la chanteuse et de son compagnon avec le clip "Motor Sport" qui est sorti il y a quelques jours et dont le visuel a créé le buzz, c’est cette fois-ci pour une toute autre raison que l’on entend parler d’elle et de son homme.

Cardi B a en effet décidé de sortir le grand jeu à son fiancé Offset. Pour rappel, ce dernier avait demandé sa main alors qu’il était en plein concert à Philadelphia et la chanteuse avait tout de suite accepté.

La chanteuse a donc décidé d’offrir un cadeau complètement fou à son amoureux pour son anniversaire, une Rolls-Royce ! Sur la vidéo que vous pouvez découvrir ci-dessus et relayée par TMZ, on constate à quel point le membre des Migos semble heureux de recevoir ce présent.

Du point de vue musique, "Culture 2", l’album des Migos devrait voir le jour en janvier 2018. Cardi B quant à elle travaille sur son album qui sera intitulé "Gangsta Bitch Music, Vol. 2". De bien bonnes nouvelles pour ces deux artistes qui ont l’air de s’être bien trouvés.