Le nouvel album d'Eminem ne fait pas l'unanimité !

Les réactions fusent sur les réseaux sociaux...

Comme on vous l’annonçait ce matin, le dernier album en date d’Eminem a enfin vu le jour. Intitulé "Revival", le projet ne semble pas satisfaire tout le monde. Si l’on sait que le rappeur a pris des risques en faisant des choix de prods non habituels pour lui, il semblerait qu’une partie de son public ne le suive pas sur ce coup-là.

Ainsi, on a pu voir de nombreuses publications dans lesquelles on pouvait retrouver des témoignages de déception. On peut dire que l’on s’y attendait un peu car le lien avait déjà fuité depuis deux jours.

Eminem a quand même une très grosse carrière et cet album ne l’entachera probablement pas. Surtout que si l’on regarde les remarques de près, les critiques se portent davantage sur la prod que sur la façon de rapper de l’artiste lui-même.

Faire le pari des influences rock, c'était dangereux...