Dinos débarque dans un nouveau business !

Après son retour dans le Rap Game, place à un autre projet...

On le sait, les rappeurs s’impliquent énormément dans la mode et c’est le cas de Dinos qui après avoir fait son grand retour sur le devant de la scène du Rap Game avec son morceau "Flashé", vient de dévoiler une collection de vêtements !

Un titre validé par un grand nombre de rappeurs et qui vient conforter le jeune artiste dans l’idée de continuer à balancer de bons morceaux pour 2018, voire même de prévoir un premier vrai projet.

Mais aujourd’hui, Dinos a décidé de nous dévoiler son deuxième business : sa propre marque de vêtements baptisée "Namaste Club".

Le jeune rappeur a donc décidé d’investir dans la mode et notamment dans le textile puisqu’il propose une série de vêtements : pull, t shirt ou encore hoodie mais aussi des accessoires comme des coques d’Iphone, des mugs ou encore des bonnets.

Une partie de la collection est disponible sur le compte instagram de ce dernier qui a pris quelques clichés pour l’occasion !

On vous laisse donc découvrir ce nouveau business et surtout on vous laisse jeter un coup d’œil aux créations de Dinos, en attendant la sortie d’un nouveau morceau très prochainement !