La Fouine ne perd pas le nord !

Fouiny Babe continue de clasher Booba sur les réseaux...

Alors que l’on sait depuis quelques jours que La Fouine connaît des moments difficiles avec on père malade et hospitalisé, celui-ci continue de s’en prendre au D.U.C. C’est sur son compte Instagram qu’il a publié une petite vidéo accompagnée d’une légende pour le moins salée :

"Pendant que tu t’acharnes sur les chiffres de tes ventes, que tu dépenses sans compter des centaines de milliers d’euros, pour t’acheter une victoire dans le streaming, moi je dépense mon argent pour la santé de mon père !!

Voilà la différence entre toi et moi !

Et en parlant de pointe, tu as bientôt 50ans et on te retrouve à passer la nuit à Metz avec une mineure, preuve à l’appui... Les hommes mentent, pas les screens, encore moins les casiers judiciaires !

Que Dieu te guide..."

On y voit plusieurs accusations. La première concerne l’achat de streams pour son nouvel album, "Trône", la deuxième est un peu plus grave. La Fouine accuse carrément Booba d’avoir fréquenter une mineure. Alors vrai ou non, Fouiny Babe a l’air d’avoir des "preuves à l’appui" …

S’il dit que d’autres choses comptent plus que les querelles sur les réseaux, c’est bien par le bien dune publication qu’il fait passer le message.

A part cela, ce dernier a posté un petit extrait du nouveau clip de Rohff intitulé "Détrôné" sorti ce jour pour le valider et lui donner de la force.