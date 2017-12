Le label de Migos veut que Lil Yachty se concentre sur sa propre musique !

Ca chauffe entre Quality Control et Lil Yachty !

Le label Quality Control Music possède l’un des plus beaux rosters du rap américain en comptant dans ses rangs Migos et Lil Yachty. Précisons que Coach K est à la tête de ce label, lui qui est perçu comme une icône à Atlanta, après avoir gravité autour de tous les rappeurs de la ville.

Sauf que tout ne peut pas être parfait lorsqu’il s’agit de management de stars, preuve en est avec Lil Yachty. Ce dernier a fait beaucoup de bruit lorsqu’il est arrivé dans le game, notamment à travers diverses collaborations, ce que Coach K semble avoir modérément apprécié.

Au détour d’une interview dans le magazine The New Yorker, Coach K s’est exprimé sur sa vision de Lil Yachty. Le premier cité souhaiterait que le second reste concentré dans sa carrière solo, plutôt que dans la recherche du tube absolu avec n’importe quel rappeur.

Coach K pense d’abord aux intérêts de son poulain mais également aux siens, sur le point de vue économique, après le semi échec du premier album de Lil Yachty « Teenage Emotion ».

En tout cas, on ne connaît pas le point de vue de Yachty par rapport à sa carrière mais comment ne pas écouter les conseils du Coach K, qui a fait décoller la plupart des artistes d’Atlanta.