Les Migos s'en prennent à Joe Budden !

Ils décident de tourner "Every Day Struggle" en dérision...

Pas plus tard qu’il y a quelques jours, Quavo et Lil Yachty sortaient le morceau "Ice Tray" extrait de la mixtape "Control The Streets Vol. 1" dont on vous avait parlé. Un titre qui crée polémique d’emblée lorsqu’on y découvre l’offense faite à Joe Budden, l’ancien rappeur membre de Slaughterhouse aujourd’hui chroniqueur dans l’émission "Every Day Struggle".

Si la mésentente est forte, elle ne date assurément pas d’hier. Les Migos et Joe Budden s’étaient en effet déjà bien pris la tête en plein émission il y a quelques temps. Et aujourd’hui, Quavo, Offset et Takeoff ne veulent pas enterrer la hache de guerre.

Le groupe s’apprête en effet à tourner un clip pour parodier l'émission "Every Day Struggle" transformée alors en "Old Rappers Struggling" qui signifie "Vieux rappeurs qui galèrent"…