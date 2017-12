Nicki Minaj, Cardi B, et Les Migos dévoilent un nouveau clip !

Découvrez le nouveau clip des Migos en featuring avec Nicki Minaj et Cardi Bde : "MotorSport" extrait de "Culture II" prochainement disponible...

Le visuel du morceau "MotorSport" (sorti il y a plus d'un mois maintenant) a enfin vu le jour ! C’est donc par le biais d’un clip qui en envoie plein les yeux que l’on a pu découvrir, Quavo, Takeoff et Offset des Migos; Cardi B et Nicki Minaj se glisser dans la peau d’artistes futuristes.

En mode hyper sexy et conducteurs de bolides plus chers les uns que les autres, le moins que l'on puisse dire est que les artistes ont tout donné. La vidéo réalisée par CuBeatz et Murda Beatz pourrait bien se retrouver dans le quatrième album que Nicki Minaj est entrain de préparer. L'autre hypothèse serait que le titre sera présent dans "Culture II", l’album des Migos attendu pour le mois prochain, donc en janvier 2018.

En attendant d'avoir la confirmation, on vous laisse découvrir le clip !