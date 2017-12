Le second trailer de la série ''Unsolved'' sur Notorious Big et Tupac !

Bientôt plus de révélations sur la mort de ces deux rappeurs américains!

Quasiment 20ans après la mort des deux artistes, leurs noms reviennent toujours au moment d’évoquer les légendes de notre mouvement, et de notre culture.

Ainsi, une série est en préparation, dont le sujet principal sera axé autour du parcours des deux artistes jusqu’à leur mort.

Le titre du film est assez évocateur puisqu’il s’intitulera « Unsolved : The Murders Of Tupac and The Notorious Big », dont le second trailer a déjà été révélé.

Concernant la date de sortie de la dite série, celle-ci sera disponible dans le courant de l’année 2018, sans que nous n’ayons davantage d’informations.

Espérons que ce film recevra une meilleure critique que le biopic sur Tupac « All Eyes on Me ».