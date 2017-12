Un jeu vidéo avec Drake est sorti !

Découvrez "The Legend Of Drake – Rise of the 6 God"...

C’est gratuit, c’est cadeau. Un fan du rappeur et développeur de jeu appelé Ya Boy Sprighly est allé loin. Il a pris l’initiative de créer un jeu vidéo sur la vie de Drake intitulé "The Legend Of Drake – Rise of the 6 God" qui signifie : "La légende de Drake: La montée de Dieu" . Ainsi, on peut se glisser dans la peau de l’artiste le temps du jeu et c’est plutôt cool !

Le but ? Atteindre le statut de Dieu ! Rien que ça… Si la touche de dérision est évidente, cela va plus loin :

"J’ai commencé à travailler sur ce jeu essentiellement comme une blague il y a un an et demi, mais au cours de cette période, beaucoup d'injustices raciales ont eu lieu, affectant particulièrement la communauté hip-hop. Pas d'erreur, ce jeu est toujours une blague ridicule, mais je voulais inclure une note au début du jeu, permettant aux gens de se battre pour ce qui est juste. Je respecte sans réserve la culture hip-hop et cela était tout simplement une parodie aimante. Mais si nous voulons continuer à en profiter, nous devons faire ce que nous pouvons pour protéger la communauté : si mon étrange Drake RPG peut nous aider, alors ces 500 heures en valaient vraiment la peine."

Cette déclaration de Sprighly fait allusion à la note qui s'affiche sur l'écran lorsque l'on ouvre le jeu. Il s'agit d'un appel à l'action contre le racisme aux Etats-Unis et plus particulièrement contre la communauté afro-américaine. On peut également y découvrir un lien pour faire un don au "Southern Poverty Law Centre", une association américaine reconnue pour ses travaux de surveillance sur l'extrême droite.

Si vous avez envie de télécharger ce jeu, il est disponible sur Apple et Windows ou tout simplement par ici !