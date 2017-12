Le phénomène Lil Pump bientôt millionnaire !

L'année 2017 fut bien riche pour le jeune rappeur kainri...

On le sait l’année 2017 fut une année plus que réussie pour le jeune rappeur Lil Pump qui avec sa première mixtape baptisée "Lil Pump Tape" a rapidement réussi à se faire connaître dans le Rap Game !

Et aujourd’hui, il est temps de faire les comptes avec son label Warner Bros. Records, qui vient donc de lui filer une belle avance de 375 000 dollars pour son premier album !

Une belle somme qui permettra sans nul doute au rappeur de préparer la suite de sa carrière et donc de travailler sur ce premier vrai gros projet qui devrait sortie courant début 2018…

Cependant, petite précision, cette somme ne comprend toujours pas les 15% de redevances qu’il devrait percevoir pour sa musique et notamment pour ses trois gros hits qui ont fait son succès : "Gucci Gang", "Boss" et "D Rose".

En tout, le rappeur pourrait toucher à nouveau entre 200K et 400K dollars…

Et encore ce n’est pas fini, le label a confirmé que si Lil Pump continuait à déposer des albums avec un minimum de 14 chansons par projet, il recevrait 500 000 dollars de bonus !

Album qui aujourd’hui, est en cours de fabrication et qui permettra au jeune rappeur âgé de seulement 17 ans, d’atteindre le million...

En plus de ce nouveau gros projet en cours, on rappelle que Lil Pump et Lil Yachty ont également prévu de balancer très prochainement leur mixtape commune !