Booba fait une annonce !

Un nouveau clip inédit…

C’est sur son compte Instagram que le D.U.C a annoncé qu’il sortira un nouveau clip extrait de son album "Trône" ! Prenant des allures d’affiche de film, le visuel du clip "Friday" verra donc le jour aujourd'hui à 18h.

Et ce n’est autre que Chris Macari qui a entre autres été vainqueur du "meilleur clip de Hip-Hop 2008" à l’Olympia qui s’est chargé de la réalisation… On peut donc s’attendre à de la grande qualité.

La vidéo fera suite au clip "DKR" sorti il y a plus d’un an maintenant. On espère qu'il sera à la hauteur, surtout lorsque l’on voit à quel point Booba a explosé les scores avec ce nouvel album.

La confirmation tout à l'heure ! Tenez vous prêts...