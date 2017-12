L'ex petite amie de XXXTentacion retire sa plainte !

Le procès prévu le 11 décembre prochain pourrait être annulé...

Du nouveau dans l’affaire qui touche le rappeur américain ! En effet, XXXTentacion pourrait éviter le tribunal, le 11 décembre prochain.

Selon le magazine TMZ, l’artiste accompagné de son avocat aurait déposé un document qui stipule que son ex-petite amie, la victime dans l’affaire, n’est actuellement pas "disposée à témoigner lors du procès".

Un document signé par cette dernière qui donc désirerait retirer sa plainte et ne plus coopérer avec les procureurs.

Cependant le juge préfère être prudent notamment quant à la possible falsification de la signature de la victime présente sur ces documents. Il a réaffirmé la tenue du procès même si cette dernière faisait machine arrière, il est impossible d’éviter le procès pour le rappeur.

On ne sait toujours pas si une possible condamnation est possible mais une chose est sure, son ex-petite amie ne devrait pas témoigner lors du procès qui se déroulera le 11 décembre prochain.

Un retournement significatif dans l'affaire qui laisse tout de même imaginer que le jeune artiste américain en plein essor aurait tout simplement payé cette dernière pour qu’elle se taise.

Car on le rappelle, XXXTentacion est toujours accusé de violences aggravées sur une femme enceinte et de violences domestiques par strangulation.