Un nouveau projet pour Ninho ?

Le rappeur se lance dans la suite de "MILS"...

Entre son disque double de platine avec "Comme prévu" et ses nombreuses dates de concerts, cette année aura été très bénéfique pour Ninho ! Et il se pourrait bien qu’il se lance dans un nouveau projet.

En effet, le rappeur à publié sur son compte Twitter "MILS2.0 ?" pas plus tard qu’hier. Une annonce qui suscite directement notre intérêt même s’il n’y a rien d’officiel.

On attend donc d’en savoir un peu plus quant à cette suite de son projet "MILS" paru le 21 octobre 2016... Une mixtape qui a permis au jeune rappeur de se faire connaître du grand public et d'arriver là où il en est aujourd’hui.