Les dix artistes à suivre en 2018 selon Générations !

De son vrai nom Abderraouf Derradji, Soolking est un rappeur algérien originaire de Staouali. Fort du grand succès qu’il a connu avec son groupe "Africa Jungle" créé en 2007, Soolking décide de venir s’installer en France avec ses deux acolytes Jam Chow et Nas Doz en 2014. Mais c’est en solo qu’il se fait davantage connaître.

Appuyé par sa signature sur le label de Sofiane, à savoir "Affranchis Music" et par sa collaboration avec Hyperfocal, la société de production de la série marseillaise "Les Déguns"; Soolking arrive à convaincre de plus en plus son public. A seulement 27 ans, le rappeur met beaucoup de monde d’accord, notamment avec son passage remarqué dans l’épisode 4 de "Rentre dans cercle" ainsi que son featuring avec Alonzo sur le titre "T.R.W".

On notera également son passage remarqué dans le planète rap de Hornet La Frappe durant lequel il a révélé un freestyle inédit, "Milano", qui s'est avéré très prometteur. Soutenu par la communauté algérienne et par le rap français, Soolking devrait connaître une belle ascension en 2018.

DABS

Ces dernières années, Sevran est l’une des terres du rap au vu du nombre de rappeurs issus de cette ville, en 2017, c’était au tour de Dabs. Porté par le single "Ouloulou", qui cumule déjà près de 40 millions de vues, Dabs continue son bout de chemin en indépendant, en développant progressivement son univers mais surtout en affinant son style. En effet, le rappeur du 93 propose des morceaux de plus en plus aboutis, au fil du temps.

Concernant 2018, peu d’informations circulent à son sujet, une signature en maison de disque pourrait être envisageable suite au carton de "Ouloulou", des propositions ont sûrement déjà dû être faites. En tout cas, Dabs devra intensifier la cadence afin de faire de 2018, une année encore plus réussie qu’en 2017 !

CABALLERO & JEANJASS

Caballero & Jeanjass, c’est le duo belge dont on entend de plus en plus parler. Très complémentaires, les deux artistes rappaient chacun de leur côté à la base. Si Caballero était membre d’un groupe nommé "Les Corbeaux" qui comprend également le rappeur Isha ; Jeanjass quant à lui faisait de la musique avec le crew "Exodarap".

Après avoir tous deux sorti un album solo, ils se rencontrent en 2014 et le courant, tant sur le plan humain que sur le plan artistique, passe directement. C’est donc en duo que ces deux jeunes artistes décident de se lancer. Aujourd’hui, on peut compter deux projets à leur actif. "Double Hélice 1" et la suite "Double Hélice 2". On les connaît aussi pour leurs "Tutos" qu'ils ont décidé d'intituler "High & Fines Herbes" et qui réunissent leurs passions, à savoir la weed, l'humour et la musique. Des vidéos qui ont créé polémique et soulevé le débat sur la légalisation de l'herbe.

La force de Caballero & Jeanjass, est sûrement la fraîcheur qu'ils ramènent, mêlant influences "Old School" et vibes décomplexées. Les deux mcs savent assurément donner une touche nouvelle et personnelle au rap et c'est ça qui plait tant à leur public qui se fait de plus en plus grand.

Mettez du respect sur leurs noms, Bruxelles arrive...

MOHA LA SQUALE

Un freestyle tous les dimanches ! Voilà l’objectif que s’est fixé Moha La Squale depuis juillet dernier… C’est dire si le jeune rappeur est productif et créatif depuis plus de 3 mois ! Alors qu’il s’adonne tous les matins au Cours Florent, la célèbre école de Théâtre, Moha La Squale a donc décidé cet été de se lancer dans le rap en y apportant ses propres textes. Des freestyles qui ne sont pas passés inaperçus puisqu’en quelques semaines, l’artiste a pu se construire une fan base solide sur les réseaux sociaux.

Fraîchement signé par Elektra France, l’une des branches connues de la major Warner Music. Moha La Squale va très certainement davantage se consacrer à la musique en 2018 avec en perspective un premier projet qui le propulserait définitivement sur le devant de la scène. Unique en son genre, il n’oublie jamais de nous raconter son passé compliqué en s’inventant un alter-ego obscur : Bendero ! Bourré de talent, ce jeune artiste fera sans nul doute partie des rappeurs à suivre l’année prochaine.