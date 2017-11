Une nouvelle interprétation de ''Mwaka Moon'' !

Eva Guess reprend Damso...

Alors qu’on vous parlait de Damso ce matin avec son freestyle inédit qu’il a lâché sur France Inter, celui-ci continue à inspirer beaucoup de monde.

Et cette fois-ci c’est son titre "Mwaka Moon" qui est certainement son plus gros succès qui a fait l’objet d’une reprise. On sait en effet que le morceau en featuring ave Kalash a déjà comptabilisé plus de 50 millions de vues !

Eva Guess s’est donc amusée à reprendre ce tube. Une interprétation très agréable et originale, à l’image de toutes ses autres reprises. La chanteuse pose sa voix sur beaucoup de classiques du rap français comme "Roule" de Soprano, "Tout donner" de Maître Gims ou encore "Mamacita" de Ninho pour ne pas tous les citer.