Gucci Mane et Atlantic Records en plein deal !

Une petite rallonge, histoire de sortir un gros projet...

Décidément Gucci Mane est un peu partout en ce moment ! Entre son mariage réussi avec Keyshia Ka’oir, l’annonce d’un nouvel album baptisé "El Gato the HumanGlacier" et son récent featuring avec 50 cent pour un morceau bien oldschool, le voilà qu’il vient de signer un deal de plus de 10 millions de dollars avec Atlantic Records.

Le label a en effet répondu favorablement à l’appel de l’artiste sur Twitter où il avait demandé près de 10 millions de dollars pour pouvoir emmener sa chérie en lune de miel.

Trève de plaisanterie, cet accord permettra sans nul doute à l’artiste américain de balancer un gros banger d’album, le 14 ème depuis "Trap House" sorti en 2005, c’est dire si le rappeur est productif…

Avec ce nouveau deal, une chose est sûre c'est que Gucci Mane n’est pas prêt de s’arrêter ! C’est d’ailleurs lui qui a dévoilé la nouvelle sur les réseaux sociaux, remerciant le label de lui faire confiance dans ce nouveau projet.

En même temps, en ce moment Gucci Mane est sûrement l’un des artistes kainris les plus bankables puisqu’il sort jusqu’à trois projets chaque année.

Atlantic Records peut être satisfait de ce deal ! Il ne reste plus qu’à attendre la sortie d’ "El Gato the HumanGlacier"…