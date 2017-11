Rohff pousse un coup de gueule !

Le rappeur fait énormément parler de lui en ce moment. Après avoir été condamné à 5 ans de prison, celui-ci a décidé de faire appel.

Suite à toutes ces épreuves, Rohff a décidé de faire passer son mécontentement sur ses réseaux sociaux. C’est à travers un long texte que le rappeur a vidé son sac au rap français. En effet, celui-ci explique point par point pourquoi il en veut à la communauté Hip Hop et pourquoi il se sent trahi.

"Le rap fr a grandi sur mes sons il s'est inspiré de moi il freestyle sur mes instrus et se voit incapable de répondre aux big up par peur d'être assimilé et blamé."