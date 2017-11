Meek Mill, Migos & A$AP Rocky seront bientôt sur la B.O de ''Bright'' !

Les rappeurs donneront leur contribution à un film Netflix...

Encore du Hip Hop au cinéma !

Il y a peu de temps, Netflix annonçait la sortie du film "Bright" dont la sortie est prévue pour le 22 décembre 2017.

A l’affiche on y retrouve Will Smith, Joel Edgerton ou encore Lucy Fry : un casting qui promet autant que le scénario qui a l’air assez perché. Humains, orcs et féées coexistent dans ce long métrage.

Et la bonne nouvelle c’est qu’il y a quelques jours on nous annonçait que que de gros rappeurs américains avaient accepté d’apporter leur contribution : sur la B.O on y retrouvera donc Migos, Asap Rocky et Meek Mill, un combo qui promet.

La preuve en est, la tracklist a déjà été révélée et on peut y voir aussi d’autres artistes participer à la bande son comme Lil Uzi Vert ou encore Future. Tout cela annonce du gros niveau.

1. Logic & Rag’n’Bone Man - Broken People

2. Bastille - World Gone Mad

3. Machine Gun Kelly, Bebe Rexha and X Ambassadors - Home

4. Camila Cabello & Grey - Crown

5. Ty Dolla $ign & Future ft. Kiiara - Darkside

6. Migos & Marshmello - Danger

7. Meek Mill, Snoop Dogg & YG - That’s My N****

8. Lil Uzi Vert & Steve Aoki - Smoke My Dope

9. A$AP Rocky & Tom Morello - FTW (F*** The World)

10. Portugal. The Man - Cheer Up

11. Alt-J - Hares On The Mountain

12. Neil Young & DRAM - Campfire

13. Sam Hunt - This Land Is Your Land