La MMZ vous fait un cadeau !

En attendant la sortie de N'Da...

"N’Da", le nouvel album de MMZ sera dans les bacs dans deux jours, c’est-à-dire le 10 novembre !

A l’instar de Willy Wonka dans "Charlie et la Chocolaterie", et histoire de rendre les choses plus excitantes, Moha et Lazer décident de cacher un seul et unique ticket dans l’un des albums qui sera présent en magasin.

Si vous trouvez cette perle rare, vous recevrez un disque d’or dédicacé de l’album "Tout pour le gang" chez vous ! Rien que ça…

Alors à vous de jouer !