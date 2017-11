Jay Z vend des places de concert à 6$ !

Business jusqu'au bout...

Il y a quelques temps, Jay Z annonçait qu'il mettrait en vente des places de concert à six dollars dans le cadre de sa tournée "4:44 Tour", ce qui en a supris plus d'un. En effet, quand on connaît le succès mondial du rappeur, on a du mal à s'imaginer qu'il baisse autant les prix des entrées.

Mais nous connaissons bien tous la personnalité du business man de Jay Z qui n'a bien entendu pas fait les choses au harsard. Le but de cet acte est en effet de ne plus se faire court-circuiter par les revendeurs.

Jay Z en accord avec Live Nation ont déclaré qu'ils compenseraient ces pertes en vendent des places plus chères au VIP et aux emplacements devant la scène.

Les revendeurs ne pourront plus plomber le marché cette fois-ci !