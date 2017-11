Kanye West se lance dans un nouveau projet !

Le rappeur ouvre sa propre plateforme de streaming...

"Yeezy Sounds", c'est le nom de la nouvelle plateforme de streaming que Kanye West va bientôt ouvrir. Même si on ne connaît pas la date d'ouverture officielle du site, on sait d'ores et déjà que le rappeur a déposé le nom de la marque au registre du commerce le 12 novembre dernier.

Au programme? "Streaming de musique, audio, images, vidéos et autres contenus multimédias sur Internet." Un combo plutôt prometteur qui fait de la concurrence directe à la plateforme de Jay Z, à savoir Tidal.

Une action qui pourrait être vécu cmme provocatrice, surtout lorsque l'on sait que ce dernier doit la somme de 3.5 millions de dollars à Kanye pour son album "The Life of Pablo" dû entre autres au fait que Jay Z cite Kanye dans sa chanson "Kill Jay Z"...