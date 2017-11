Senamo débarque dans la B.O de ''Tueurs'' !

Découvrez le nouveau titre du rappeur belge "Pile ou face"...

"Pile ou face

Tu jouerais ta vie sur un pile ou face

Tu tombes nez à nez face à ces loubards

Tu pourrais partir sur un pile ou face

Pile ou face"

Après la sortie du morceau "Méchant" de Roméo Elvis, le deuxième extrait de la B.O de "Tueurs" dont on vous a beaucoup parlé ces derniers temps vient de voir le jour. Et cette fois-ci c’est le rappeur belge Senamo (membre du groupe La Smala) qui se charge de poser sur un titre qui annonce à nouveau très bien la couleur du film. J'ai nommé "Pile ou face", un clip dans lequel on ne pourra écouter que le premier couplet du morceau, celui-ci servant de teaser pour le long métrage.

Si l’on sait que Damso et Roméo Elvis seront à l’affiche, on sait aussi qu’il y aura aussi Hamza, Isha, Kobo, Krisy, Lord Gasmique, Yanso et Zwangere Guy dans sur la B.O. qui s’annonce incroyable.

Alors qui sera le prochain rappeur à teaser le thriller ?