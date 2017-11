Suspension de permis et 5000 euros d'amende pour Jul !

Il va pouvoir ranger la Batmobile au garage...

Il y a plus de deux semaines, le rappeur marseillais avait été arrêté à plus de 160 Km/h sur l’Autoroute A50 en direction de la cité phocéenne. Suite à son jugement en comparution immédiate, le tribunal a condamné Jul à 5000 euros d’amende et une suspension de 6 mois de son permis.

Une lourde peine pour l’artiste français qui avait été contrôlé positif au cannabis lors de son interpellation.

Son avocat a déclaré que "l’Ovni" ne recommencerait plus et qu’il payerait sans difficulté les 5000 euros d’amendes.

Pour le moment, son label a mis en place un chauffeur privé pour pallier son impossibilité de se déplacer avec son propre véhicule.

Même si le procès n’a duré que quelques minutes, le rappeur risque gros en cas de récidive, puisque 8 points lui ont été retirés, obligeant le Marseillais à faire attention lorsqu’il sortira de sa suspension...

Capuche sur la tête, Jul n’a pas trainé à la sortie du tribunal ! Tête baissée, il n’a pris que très peu de temps pour remercier les nombreux fans venus pour le soutenir.