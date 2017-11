T.I et Jay-Z poussent un coup de gueule concernant la condamnation de Meek Mill !

Ca chauffe du côté des Etats-Unis...

Nous le révélions plus tôt dans la journée, Meek Mill a été condamné à 2 ans de prison ferme puisqu’il n’a pas respecté les conditions de sa liberté conditionnelle.

Ainsi, de nombreux messages de soutien ont été publiés en ce jour, notamment par l’intermédiaire de Jay-Z et T.I.

Le rappeur New-Yorkais sus-cité a estimé que la décision de la juge était « lourde et injuste ». Précisons que Meek Mill et la juge en question ont déjà eu un contentieux puisque cette dernière avait présidé l’audience du rappeur de Philadelphie alors qu’il comparaissait pour détention de drogues et d’armes à feu.

Quant à T.I, celui-ci s’est fendu d’un message Instagram afin d’apporter son soutien à Meek Mill, à sa façon :