Seth Gueko vous attend dans son salon de tatouage !

"Barlou Tattoo Shop" est ouvert depuis dimanche dernier...

Alors que début juin, Seth Gueko était en plein tournage d’un nouveau film avec Kool Shen et Nessbeal, le voilà que dimanche dernier il a inauguré son salon de tatouage baptisé "Barlou Tattoo Shop".

Situé dans le Val d’Oise à Pontoise, l’établissement ressemble plus à un "musée" qu’un salon de tatouage, mélangeant l’univers punk et gothique du rappeur.

Entouré de deux grosses pointures du milieu : Ludwig, plus connu sous le nom de Lulu Barlou et Alex Flex, un des tatoueurs les plus respectés de paname, le "professeur punchline" offre donc à ses fans la possibilité de reproduire ses propres tatouages ainsi que de laisser leur créativité et leur imagination s’exprimer.

Décidément, le rappeur est devenu, au fil des années, un businessman aguerri. En plus de ce salon de tatouage et d’une apparition au Mondial du Tatouage en mars dernier, Seth Gueko détient aussi un bar à Phuket en Thaïlande !

C’est dire si l’artiste cherche à implanter sa marque dans plusieurs secteurs !

En attendant, son dernier album "Barlou" va souffler sa première bougie le 18 novembre prochain, on se demande donc à quand un nouveau projet mais cette fois-ci musical ?

Peut-être que certains fans ont déjà eu un début réponse lors de la séance de dédicaces qu’il a donnée dimanche dernier pour inaugurer son "Barlou Tattoo Shop" !