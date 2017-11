Wiz Khalifa dévoile sa cover et sa tracklit !

Sa mixtape "Laugh Now. Fly Later" arrive bientôt...

Alors que Wiz Khalifa annonçait qu’il avait terminé de travailler son album "Rolling Papers 2" il y a quelques semaines, sa mixtape Laugh Now, Fly Later verra le jour le 10 novembre.

Et c’est sur son compte Instagram que Wiz a dévoilé hier la cover du projet, toujours aussi old school comme à son habitude, ainsi que sa tracklist :

1."Royal Highness" ft. Casey Veggies

2. "Letterman"

3. "Figure It Out"

4. "Plane 4 U"

5. "No Dirt"

6. "Long Way To Go"

7. "Global Access"

8. "City Of Steel"

9. "Weed Farm"

10. "Stay Focused"

Il ne reste plus qu'à attendre quelques jours pour pouvoir écouter tous les morceaux !

Concernant l’album "Rolling Papers 2" sur lequel on devrait normalement retrouver Pharrell Williams, même si nous n’avons pas encore de date précise de sortie, celui-ci devrait suivre dans pas très longtemps. On pourrait s’attendre à une apparition dans les bacs début 2018…