P.Diddy change à nouveau de nom de scène !

Ne serait-ce pas un petit clin d’œil à Prince ?

C’est à l’occasion de son 48 ème anniversaire que P.Diddy a décidé qu’il était temps de changer de nom de scène. Après Puff Daddy, P.Diddy et Diddy, Sean Combs a décidé que son nouveau surnom était "Love" ou "Brother Love".

Pour le coup, c’est un changement radical et qui n’a aucun lien avec ses précédents noms de scènes mais bon si l’artiste américain veut délivrer de l’amour aux gens en 2018, on ne peut qu’être d’accord avec lui.

Il a donc confirmé la nouvelle sur son compte instagram et en a profité pour expliquer que ses anciens surnoms étaient morts :

"Mon nouveau nom est celui-ci : Love, aka Brother Love. Je ne répondrais plus à Puffy, Diddy, Puff Daddy, ou à aucun autre de mes surnoms. J’ai à nouveau décidé de changer de nom. Je ne suis plus celui que j’ai pu être auparavant. Je suis différent".

Un changement plus que sérieux, puisque Diddy se dit différent du passé, différent de ce qu’il a été comme artiste et que donc le nouveau Sean Combs, celui d’aujourd’hui, mérite un nouveau nom de scène : "Love".

En plus de 20 ans, le rappeur et producteur américain aura changé pas moins de 3 fois son nom de scène, débutant avec Puff Daddy dans les années 90 (1997), avant de passer en 2001 à P.Diddy pour finalement se renommer en Diddy en 2005 et ne plus bouger jusqu’à aujourd’hui.

On se demande maintenant si "Love" sera son dernier surnom ou si le boss de la East Coast a prévu une nouvelle surprise pour ses 50 ans.