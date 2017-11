MHD bientôt au cinéma ?

Le petit prince de l'afro trap aimerait se lancer en tant qu'acteur...

Ces dernières années, de nombreux rappeurs se sont tournés vers le cinéma. A l’instar de Joey Starr, on a pu y voir aussi Kool Shen, Orelsan, Gringe, Nekfeu, bientôt Damso et Roméo Elvis dans le film "Tueurs" dont on vous a parlé récemment.

Ce serait maintenant le tour de MHD ?

En tout cas le petit prince de l’afro trap aimerait bien. C’est sur un post twitter que celui-ci explique le déroulé logique qu’il espère pour sa carrière :

Si l’on connaît la carrière spectaculaire d’MHD et sa récente tournée aux Etats-Unis, on sait aussi que celui-ci est désormais représentant de la marque Puma. On a d'ailleurs pu voir des vidéos de publicité pour la marque récemment sur son compte Instagram.

Alors maintenant si on suit son raisonnement, la prochaine étape serait le cinéma !