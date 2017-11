Olivier Cachin nous propose de retracer l'histoire du Hip Hop !

50 ans de rap made in USA...

On connaît tous maintenant Olivier Cachin. Présent sur de nombreux médias comme Mouv’, RFI et bien d'autres, le journaliste vient de sortir un nouvel ouvrage dans lequel il propose de retracer les origines et les fondamentaux du Hip Hop.

Intitulé "Naissance d'une Nation Hip Hop, 50 ans de rap made in USA", le livre nous rappelle les commencements du mouvement.

Olivier Cachin qui a déjà une dizaine de livres à son actif nous parle entre autres de DJ Kool Herc qui était considéré comme un des pionniers du Hip Hop.

Il a en effet été parmi les premiers à avoir l’idée d’accélérer les rythmiques du funk (ce qu'on appelait le hard funk) pour dépasser James Brown sur ses beats. Ensuite, les soirées données par ce DJ américain d’origine Jamaïcaine ont commencées à s'imposer et vont donner lieu à des danses qui deviendront très vite ce que l'on va appeler le breakdance. Il va inspirer des DJs comme Grandmaster Flash ou Afrika Bambaataa. Kool Herc incarne donc la ligne originelle et pure du genre, refusant pendant très longtemps l’idée de se compromettre en livrant sa "musique" à aucune maison de disques. Il représente quelque chose d'important dans la naissance du mouvement Hip Hop.

Pour découvrir la suite de l'histoire, il n'y a plus qu'à vous procurer le livre !