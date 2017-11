Booba vanne Young Thug !

Le D.U.C continue à clasher...

Il y a quelques heures, Booba publiait une photo qui a créé polémique sur son compte Instagram, histoire de ne pas changer les bonnes habitudes. Robe rouge à dentelles en main et lunettes à strass sur le nez, le D.U.C se prend en selfie et inscrit en légende "Fin prêt pour le tournage de mon clip avec Young Thug". Une vanne plutôt bien vue et qui lui permet de rester sur le devant de la scène alors que son album "Trône" est en préparation.

Alors info ou intox ? A chacun d’en faire son interprétation…