''Géopoétique'' est enfin dans les bacs !

Découvrez le nouvel album de Mc Solaar...

Ça y est, "Géopoétique", le 6ème album de Mc Solaar est enfin dans les bacs !

Après dix ans d’absence depuis son dernier cd "Chapitre 7", l’auteur de "Caroline" est de retour avec 19 titres toujours aussi représentatifs de sa plume. Comme son titre l’indique, on se balade entre réflexions "socio-politiques" et "poétiques" au cours de ce projet.

Si l’on a très peu aperçu l’artiste ces dernières années, à part dans quelques émissions, le rappeur qui a vendu le plus de disques en France déclarait il y a quelques jours au journal 20 minutes :

"A la base je ne voulais m’accorder que trois ans de tranquillité car cela faisait un certain nombre d’années que je n’avais fait que de la musique. Donc je me suis dit que j’allais prendre un peu de repos et puis… C’est devenu une habitude, tu ne vas plus au studio, les jours passent… J’attendais un électrochoc. Et il a eu lieu en 2015 quand deux musiciens m’ont appelé dans la même semaine en me disant « Mais qu’est-ce que tu fais ?"

Claude M'Barali, 48 ans et très réputé pour sa plume fait donc son grand retour, et le moins que l’on puisse dire est qu’après autant d’années de silence, ce n’était pas évident. Pourtant, le mc est resté fidèle à lui-même jusqu’au bout. Le premier clip publié, "Sonotone", a d’ailleurs déjà cumulé plus de 4 millions de vues, un très beau chiffre pour cet album très éclectique.

"Le style d’Atlanta, le jazz des années 1990, un peu de hip-hop jazz avec le morceau J.A.Z.Z, il y a aussi un morceau classique… Je crois qu’il y a un morceau dans chaque genre, un flow pour chaque genre. Je ne voulais pas faire deux fois la même chose." Déclarait-il pour 20 minutes

L’album est très romancé, les effets de style sont toujours présents et on est bien loin de l’égo trip actuel.

Mc Solaar commence une grosse tournée à partir de cette semaine, et pour les parisiens il sera à l’AccorHotels Arena le 22 novembre !

Des évènements qui risquent d’être explosifs vu la teneur des propos tenus par l’artiste lors d’un entretien avec Pure Charts.