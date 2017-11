Eminem éclate encore les scores !

Son projet "Recovery" dépasse les trois semaines du top 200 des albums les plus vendus...

Sorti le 18 juin 2010, l’album "Recovery" a immédiatement connu un grand succès puisqu’il a été l’abum le plus vendu de cette année-là aux Etats-Unis. Mais cela ne s’arrête pas là !

Slim Shady continue de s'inscrire dans la légende puisqu’il devient le premier artiste américain à avoir dépassé, avec ce même album, 300 semaines non consécutives au top 200 des albums les plus vendus… Annoncée par Forbes, la nouvelle prend encore plus de dimension lorsque l’on sait que l’artiste n’en est pas à ses premiers records...

Si son album "Recovery" est trois fois disque de platine, on notera que "The Eminem Show" l’est quant à lui dix fois et "Curtain Call" sept fois !

Il ne reste plus qu’à guetter le nouvel album de Marshall Mathers tant attendu qu’il a teasé avec beaucoup d’ingéniosité il y a quelques jours.