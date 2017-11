Le groupe de Pharrell Williams sur la route du come-back ?

Personne ne meurt jamais vraiment…

Déjà sept années se sont écoulées depuis la sortie du dernier album en date "Nothing", mais le groupe semble vouloir revenir dans la course. Composé de Chad Hugo, Shay Haley et Pharrell Williams, N.E.R.D vient de lancer une campagne d’affichage mystérieuse pour annoncer son retour selon certaines rumeurs.

Dans un premier temps, lors du festival Camp Flog Carnival, le nom du crew a été diffusé sur écran géant à la plus grande surprise des fans. Parallèlement, des internautes ont fait part sur Twitter d’une campagne d’affichage sur laquelle on peut lire "No_One Ever Really Dies" se traduisant par "Personne ne meurt jamais vraiment".

Au premier coup d’œil, rien ne laisser à penser qu’il s’agit d’un joli coup de communication de la part du groupe, mais lorsqu’on décortique la phrase, tout s’éclaire. En effet, les premières lettres de chaque mot forment l’acronyme "N.E.R.D", de quoi faire saliver les fans du groupe.

Alors que Pharrell Williams ne cesse de briller en solo, connaîtra-t-il le même succès avec ce groupe sept ans après leur dernier album ? Affaire à suivre…