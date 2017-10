Aketo parle de son ''Bourbier'' !

Découvrez le nouveau morceau du membre de Sniper...

"Oh mon Dieu quel bourbier J’ai l’sale rôle du fumier J’dois faire preuve de répartie comme dans l’fauteuil de Ruquier"

Il y a un tout petit peu plus de deux heures, Aketo du groupe mythique SNIPER a dévoilé un nouveau titre, "Bourbier" dans lequel il se met en scène dans le fauteuil de Laurent Ruquier de la fameuse émission "On est pas couché".

Sur une très belle instru signée par Char du collectif indépendant Le Gouffre et avec son timbre de voix toujours aussi reconnaissable, Aketo se livre et se confie au journaliste sur sa carrière et sa vie personnelle.

Un démarche qu'il avait déjà entrepris via un site nommé "Une petite vie 100 histoires" sur lequel il raconte des anecdotes sur son parcours, sur sa vie : un moyen très agréable pour mieux comprendre la démarche de l’artiste et rentrer davantage dans son univers…