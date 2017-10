Kool Shen et Joey Starr seront bientôt réunis sur scène !

Le duo mythique se reforme...

Plus de 30 ans après la formation duo mythique NTM composé de Kool Shen et Joey Starr, le groupe originaire de Saint-Denis s’apprête à se reformer sur scène. Si l’on sait que le groupe s’était séparé en 2001 et que Bruno et Didier avaient continué en solo autant dans la musique que dans le cinéma, ils n’ont jamais rompu le contact.

On a déjà pu les voir réunis il y a presque 10 ans à Bercy puis en 2010 au Parc des Princes, des dates qui ont connu un très gros succès. Ce n’est pas étonnant quand on connaît la rage légendaire de Joey Starr en live qui s’accorde si bien avec la précision de Kool Shen.

Cette année, NTM fête donc ses 30 ans d’existence et surtout l’anniversaire des 20 ans de leur album "Suprême NTM" qui a été vendu à plus de 800.000 exemplaires ! Effectivement, cela peut paraître fou de s’imaginer que des morceaux comme "Seine-Saint-Denis style" ou encore "Ma Benz" ont autant d’années derrière eux…

Les deux rappeurs interprèteront de nouveau leurs classiques aux Francofolies le 12 juillet 2018 mais aussi à accor l'AccorHotel Arena les 9 et 10 mars 2018 : deux dates qui ont déjà fait beaucoup parlé d’elles lorsque l’on sait qu’ils ont vendus plus de 30.000 places en 9 minutes !

Et ce n’est peut-être pas tout, en effet, Kool Shen a déclaré dans une interview pour Le Parisien "Si elles se remplissent vite, il y en aura d'autres à Bercy et même d'autres ailleurs et dans des festivals." A suivre donc...