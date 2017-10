L'épisode 7 de ''Rentre dans le cercle'' en ligne sur Daymolition !

La scène indépendante mise en avant...

Concernant le lieu de tournage, l’endroit a encore changé par rapport au dernier épisode.

Au programme : Sadek, Busta Flex, Davodka, Lacraps, Veazy (Ghetto Phenomene), Reda, Seezy, Nadjer (Musicast), Yerim Sar (Noisey/Vice, Mouv',...).

La scène underground hip hop était à mise à l’honneur notamment avec Davodka, Lacraps, et Busta Flex, et La découverte du jour: Reda.

On y trouve des anciens comme des plus jeunes, démontrant (si cela était encore à prouver) le côté fédérateur de Fianso.

Le public est en haut cette fois-ci, on le voit dans les premiers plans au début.

Nadjer, attaché de presse pour Musicast qui a fusionné avec Believe et qui s’est occupé du projet "Je suis passé chez so" s’est exprimé ainsi que Yerim. Ainsi beaucoup de questions ont été posées sur le modèle indépendant dans le rap.

Quant aux performances, celles-ci ont été éclectiques mais toutes efficaces, avec une mention spéciale pour Busta Flex qui a encore de très beaux restes rappologiques.

On attend d’ores et déjà l’épisode 8 !