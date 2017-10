Nekfeu s'est confié à Mouloud Achour dans Clique dimanche dernier !

Des battles Rap Contenders au tournage d'un film avec Catherine Deneuve...

Qui ne se souvient pas de cette punchline légendaire : "clap clap c'est le bruit de mes boules contre tes fesses" que Nekfeu avait balancé lors de son battle contre le mc Logik Konstantine ?

Et bien le moins que l’on puisse dire c’est qu’il en a fait de la route depuis les clashs de Rap Contenders ! Ken Samaras aka Nek le Fennek joue aujourd’hui dans la cour des grands puisqu’on pourra le voir dès le 8 novembre dans nos salles de cinéma !

Dimanche dernier, il était l’invité de Mouloud Achour sur le plateau de Clique aux côtés de Jeremy Ferrari, comédien et humoriste et de Nathalie Tomasini, avocate. C’était l’occasion pour la "Nekphologue de Clique" de présenter son cv vidéo qu’elle avait compilé exprès pour l’occasion. Une présentation qui nous a permis de nous remémorer les grands axes de la carrière du jeune rappeur :

- En 2011, il se faisait connaître avec ses freestyles et les fameux Rap Contenders.

- En 2015, il sortait son premier album solo "Feu" qui a été certifié disque de diamant.

- En 20, son projet est qualifié "Meilleur album de musique urbaine" aux Victoires de la musique.

- Il s’est ensuite fait remarquer avec son concert de soutien pour "Nuit debout" et pour la cause des Rohingyas en Birmanie place de la République.

- Son deuxième album "Cyborg" voit ensuite le jour et devient très vite triple disque de platine.

- Enfin, en 2017, Nekfeu s’apprête à partager l’affiche avec des pointures comme Catherine Deneuve, Nicolas Duvauchelle ou encore Diane Kruger dans le film "Tout nous sépare" un film de Thierry Klifa.

Cet entretien a également été l’occasion pour Mouloud Achour d’aborder certains sujets plus personnels comme le fait qu’on le confonde très souvent avec Orelsan. Suite à cette conversation, Nekfeu aurait laissé entendre qu’un album "Orelfeu Neksan" n’était pas à bannir…

Le journaliste l’emmène aussi sur le terrain des voyages, une activité à laquelle le rappeur s’abandonne souvent car à l’étranger il redevient, je cite, "un mec normal". S’en suit un long débat sur la culture chicha avec les interventions de Rim’K et Jhon Rachid entre autre.

Une interview pendant laquelle Nekfeu se dévoile et nous parle de l’appréhension qu’il a éprouvée quand il a partagé le plateau avec Catherine Deneuve… le même genre de sentiments qu’il a pu avoir avant ses battles cinq ans auparavant. Et oui, même Nekfeu stresse parfois. Mais son amour pour le défi le pousse toujours plus loin.

La preuve, qu’on aime ou pas, on ne peut être qu’admiratif face à cette ascension explosive.

Si Nekfeu a joué l’acteur et a adoré "sortir un peu de son milieu" ces derniers temps, il devrait se reconcentrer sur sa carrière de rappeur ses prochains mois…