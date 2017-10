Damso publie des morceaux ''Seultou'' !

On a beaucoup parlé du morceau que Damso avait dévoilé dans la nuit du 26 au 27 octobre sur son compte Facebook, mais il y a quelque chose qui nous avait échappé ! Dems avait également publié un morceau le même jour, "Seultou", sans prévenir personne. Le son est en effet disponible sur Youtube, mais impossible de le retrouver sur ses réseaux sociaux.

Dans ce titre le rappeur parle de son sujet de prédilection : les femmes bien sûr, le tout sur une instru très entraînante.

"Elle bouge son boule si sensuellement, pourtant dans le passé on a tellement

Baisé que j'croyais que j'en voudrais plus, mais son legging me dit que j'en veux plus

Elle a des formes sous son Kenzo, fais des avances dans sa Benzo

J'sais bien que son Booty a du vécu, mais son legging me dit que j'en veux plus

M'envoie des snaps j'appuie sur replay, je la croise en boite près du DJ "