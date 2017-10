Offset a demandé Cardi B en mariage !

La chanteuse publie une photo de sa bague sur les réseaux...

Il suffit de s'abonner aux réseaux sociaux de Cardi B pour se rendre compte que depuis quelques temps, la chanteuse américaine file le parfait amour avec Offset (malgré leurs disputes), membre du groupe Migos dont on connaît le passif tumultueux.

Lors d'un concert à Philadelphie, le rappeur s'est décidé à faire sa demande devant tout le public qui a assisté à la grande surprise de Cardi B qui a dit... oui !

Très heureuse et enthousiaste de cette situation, elle postait sur son compte Instagram il y a deux jours une photo d'elle portant sa nouvelle bague : une très grosse pierre ornée de diamants... De quoi lui faire tourner la tête.

"Jesus Christ, je suis tellement émue, Offset je t’aime tellement. Merci d’avoir vu le potentiel en moi quand tu m’as rencontré. De m’avoir conseillé et aimé. Tu es un homme merveilleux envers moi, ma famille, mes amis, et les enfants et tu as énormément de talent. J’ai hâte de passer l’éternité avec toi ! Faisons beaucoup d’argent et d’amour ensemble !!"

Comme à son habitude, Cardi B s'est empressée de réagir sur les réseaux sociaux. Et c'est une vidéo de sa bague vue sous tous les angles et tenue entre ses ongles légendaires qui a fait le plus le buzz.

Vu la demande spectaculaire qui lui a été faite, on s'attend à du très grandiose pour la cérémonie !