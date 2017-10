Gringe bientôt à l'affiche !

Le rappeur jouera dans le film "Carbone" au cinéma le 1er novembre...

Si l’on connaît les talents d’acteur de Gringe à travers le film "Comment c’est loin" ou encore à travers la série "Bloqués", celui-ci s’apprête à revenir au cinéma dans le film d'Olivier Marchal, "Carbone".

Il partagera l’affiche avec les talentueux Benoît Magimel, Gérard Depardieu, Patrick Catalifo, Laura Smet, et Michaël Benayoun qu'il épaule pendant le film. L'histoire est tournée autour du personnage Antoine Roca, un monsieur ordinaire qui décide subitement de monter un gros coup et qui doit en assumer toutes les conséquences.

En B.O ? Le morceau "Sucide Social" d'Orelsan.

On attend donc le 1er novembre avec impatience et qui sait, on reverra peut-être la deuxième partie du duo des Casseurs Flowters sur la toile aux côtés d’Orelsan…

En tout cas ce dont on est sûrs c'est que pendant ce temps là Gringe travaille sur son futur album !