Cardi B est poursuivie en justice à cause d'une cover !

"Gangsta Bitch Music Vol 1" ne respecterait pas certaines règles...

Alors que Cardi B connaît une forte ascension notamment avec "Bodak Yellow" depuis juin dernier, certains en profiteraient pour réclamer certains "dûs".

Il s’agit de la cover de sa mixtape 1 qui date du 7 mars 2016. On y voit la chanteuse, jambe écartée et bière à la main en train de se faire faire un cuni par un mannequin qui déclare aujourd’hui n’avoir jamais posé comme ça, et même n’avoir jamais rencontré l'artiste de sa vie.

Mais la pochette ne dévoile pas le visage de cet homme … Alors comment être sûrs qu’il s’agit bien de lui ? Et bien l’heureux concerné nommé Kevin Brophy prétend qu’il s’agit de ses tatouages (un tigre combattant un serpent).

La question que l’on peut se poser est pourquoi avoir attendu tant de temps pour déclarer cela ?

Certaines rumeurs disent que c’est le fils de ce fameux mannequin qui serait tombé sur le visuel et qui aurait demandé à son papa ce qu’il faisait dans cette position. Si pour le moment il est impossible de savoir si l’info est réelle ou non, ce que l’on connait avec précision c’est la montant de la somme réclamée à la chanteuse : 10 millions de dollars ! Et oui, le succès ça a aussi des points négatifs.

On attend donc maintenant la réponse de Cradi B avec impatience...