Quand Orelsan répond à vos questions !

L'auteur de "La fête est finie" se dévoile aux auditeurs...

On le sait maintenant, "La fête est finie" connaît un énorme succès au plus grand plaisir d'Orelsan dont on ne cesse de parler ces derniers temps. Malgré sa carrière remarquable, il attendait le retour du public avec impatience.

Il y a deux jours, le rappeur cannois a répondu à toutes les questions de son public sur son compte Twitter, enfin presques toutes ...

C'était donc l'occasion de lui demander quelques précisions sur son projet, sur carrière et sur la suite de ses aventures.

Si son film "Comment c'est loin" a connu un grand succès, il se pourrait bien que l’artiste renouvelle l’expérience !

Répondre aux questions était décidément une belle prise d'initiative qui a permis au rappeur de parler et de se rapprocher encore un peu plus de son public.

Ces derniers temps, on a beaucoup entendu parler de la grand-mère du rappeur, alors bien sûr, la question a été posée ... Et il n’a pas manqué de répondre toujours avec son trait d'humour légendaire.

Quand à Gringe, si son absence en a intrigué plus d'un, Orelsan ne manquera pas de faire une apparition sur son nouveau projet qui est en préparation

Et le clou du spectacle : une nouvelle date de concert à été annoncéee à Bercy !