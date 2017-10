Lil Yachty et Reebok sont partenaires !

La prochaine collection risque d'être rouge... Bien rouge !

En plus de faire parler de lui musicalement parlant, Lil Yatchty vient tout juste de signer un beau partenariat avec la grande marque de sportswear Reebok !

On sait que généralement les grands noms du sportswear apprécient l’idée d’associer leur marque à un rappeur. On se souvient de Kanye West et Adidas, qui chaque année nous dévoilent de nouvelles collections lors de l’évènement organisé par l’artiste : Yeezi !

Mais revenons à Lil Yachty, le rappeur américain vient donc de s’associer à Reebok et a profité de l’occasion pour l’annoncer à ses fans sur Instagram !

Chaussé des dernières Reebok Workout Sneaker, King Boat a ajouté en commentaire qu’il était "plus que reconnaissant de cette opportunité" ! La nouvelle recrue de Reebok n’a pas dévoilé le contenu de ce partenariat mais une chose est sûre, il risque d’incarner dans les prochaines années l’image de la marque américaine.

Il rejoint donc là, le cercle fermé des rappeurs ayant collaboré avec la célèbre marque de textile. Un cercle composé de Gucci Mane, Kendrick Lamar et Rae Sremmurd, rien que ça…

En parallèle, Lil Yachty devrait sortir prochainement sa deuxième mixtape baptisée "Lil Boat 2". On devrait aussi le retrouver sur de nouveaux morceaux inédits avec Chance The Rapper, Childish Gambino et Quavo, enfin si l’on croit la dernière vidéo Instagram postée par ce dernier.